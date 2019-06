Merkelová: Sankcie voči Rusku sa zrušia až po zvrchovanosti Ukrajiny

Pokiaľ nie je na tomto fronte nijaký pokrok, sankcie nemôžu byť zrušené a sankcie súvisiace s Krymom môžu byť zrušené, iba ak sa Krym vráti Ukrajine, dodala Merkelová.

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyhlásila, že sankcie Západu voči Rusku sa nezrušia, kým nedôjde k obnoveniu ukrajinskej zvrchovanosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Merkelová po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne ďalej uviedla, že s ním hovorila o minských mierových dohodách. "Pokiaľ nie je na tomto fronte nijaký pokrok, sankcie nemôžu byť zrušené a sankcie súvisiace s Krymom môžu byť zrušené, iba ak sa Krym vráti Ukrajine," dodala.



Uviedla tiež, že Nemecko sa všemožne usiluje o zmiernenie zvýšeného napätia s Iránom pokojným spôsobom. Podľa jej slov sa však Irán musí pridržiavať medzinárodnej jadrovej dohody z roku 2015. "Vyžadujeme od Iránu, aby dodržiaval (jadrovú dohodu) — ak sa tak nestane, bude to mať samozrejme následky," konštatovala.



Zelenskyj sa ešte pred rokovaním s Merkelovou vyslovil za vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO. "Ukrajina je už súčasťou európskej rodiny. Ukrajina si želá európsku integráciu, je to najväčšie želanie nášho ľudu," povedal pre denník Bild. "Uvedomujeme si však, že musíme dosiahnuť presvedčivé výsledky, aby sme mohli vstúpiť do spoločného hospodárskeho, právneho, colného a digitálneho priestoru EÚ," dodal ukrajinský prezident.