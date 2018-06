Merkelová: Sekundárnu migráciu v EÚ je potrebné riešiť dohodami

Vyjadrila sa tak v nedeľu v Bruseli, kde sa zúčastňuje na rokovaní lídrov 16 štátov EÚ na tému azylovej a migračnej politiky.



Brusel 24. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová neočakáva, že na budúcotýždňovom summite EÚ sa podarí nájsť "celkové riešenie problému migrácie". Vyjadrila sa tak v nedeľu v Bruseli, kde sa zúčastňuje na rokovaní lídrov 16 štátov EÚ na tému azylovej a migračnej politiky.



V záležitosti sekundárnych presunov žiadateľov o azyl v rámci EÚ je podľa Merkelovej potrebné dosiahnuť "bilaterálne alebo trilaterálne dohody" medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré budú prospešné pre všetky strany, informovala agentúra DPA. Štáty vďaka tomu nebudú musieť "stále čakať" na to, kým dospeje k riešeniu celá 28-členná Únia.



Nedeľňajšie pracovné zasadnutie v Bruseli, označované tiež ako minisummit, je zamerané práve na hľadanie takéhoto "módu vivendi", avšak pri súčasnej spolupráci na vytvorení "spoločného európskeho základu", opísala šéfka nemeckej vlády. Okrem tzv. sekundárnej migrácie sa podľa nej bude hovoriť aj o primárnej migrácii do EÚ a značný priestor sa preto bude venovať ochrane vonkajších hraníc bloku, citovala Merkelovú agentúra APA.



Prebiehajúce zasadnutie zvolal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po tom, ako v Nemecku vypukol spor medzi Merkelovou a predstaviteľmi koaličnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), ktorí chcú pristúpiť k vracaniu časti migrantov priamo zo štátnych hraníc. Merkelová presadzuje "európske" riešenie tohto problému, na čo dostala od vedenia CSU čas do konca júna.



Merkelová označila nedeľňajšie stretnutie iba za "prvú výmenu", pričom však považuje za dôležité, dosiahnuť uvedené dohody medzi členskými štátmi EÚ už v najbližších dňoch.