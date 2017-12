Merkelová v novoročnom príhovore vyzve Nemcov na väčšiu súdržnosť

Kancelárka vníma ako súčasť nemeckej reality nielen strach a pochybnosti, ale aj úspech a dôveru, pričom považuje za potrebné vytvoriť predpoklady na to, aby sa krajine darilo aj v najbližších rokoch.

Berlín 31. decembra (TASR) - Občania Nemecka by mali preukazovať väčšiu súdržnosť a rešpekt, pokiaľ sa zapájajú do politických debát o svojej krajine, ktorá už dávno nebola rozdelená do takej miery, ako je tomu v súčasnosti. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uvádza vo svojom novoročnom príhovore, ktorý má televízia odvysielať už v nedeľu večer.



Podľa vyjadrení citovaných v predstihu agentúrou DPA majú mnohí ľudia obavy o súdržnosť nemeckej spoločnosti a "už dávno na to neboli také rozdielne názory". "Niekto hovorí dokonca o trhline, ktorá prechádza cez našu spoločnosť," povedala Merkelová.



Kancelárka vníma ako súčasť nemeckej reality nielen strach a pochybnosti, ale aj úspech a dôveru, pričom považuje za potrebné vytvoriť predpoklady na to, aby sa krajine darilo aj v najbližších desiatich či pätnástich rokoch. Spomína pritom zaistenie pracovných miest, digitalizáciu, zníženie finančného zaťaženia rodín či vytvorenie rovnocenných životných podmienok v meste a na vidieku.



"A budeme musieť ešte viac investovať do silného štátu, ktorý bráni pravidlá nášho spolužitia a stará sa o vašu bezpečnosť - bezpečnosť nás všetkých," pokračuje Merkelová.



Súdržnosť je podľa nemeckej kancelárky aj európskou témou a Európania musia svoje hodnoty "hájiť solidárne a sebavedome, dovnútra i navonok". "Nemecko a Francúzsko chcú spoločne pracovať na tom, aby sa to podarilo, a prispieť tak k tomu, aby sa Európa stala spôsobilou pre budúcnosť."



Merkelová, ktorá v súčasnosti vedie prechodnú vládu po tom, ako septembrové voľby do spolkového parlamentu vyústili do politického patu, využila novoročný príhovor aj ako príležitosť na ubezpečenie Nemcov, že chce vytvoriť stabilnú vládu v najskoršom možnom termíne. "Pretože svet na nás nepočká," konštatuje ohľadne viaznucich rokovaní o možnej podobe budúcej vládnej koalície.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), vládnuca doposiaľ s Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením Merkelovej, zvažuje v súčasnosti ponuku na obnovenie tzv. veľkej koalície, hoci spočiatku takúto možnosť odmietala vzhľadom volebné straty. DPA v tejto súvislosti pripomína, že otázka, či kancelárka vystúpi s takýmto príhovorom aj o rok, je zatiaľ "úplne otvorená".