Merkelová varovala pred nárastom populizmu v Európe

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa domnieva, že pokiaľ ide o nacionalistické hnutia v Európe, Nemecko musí byť oveľa ostražitejšie než iné krajiny vzhľadom na svoju nacistickú minulosť.



V rozhovore s novinárkou Christiane Amanpourovou z americkej spravodajskej televíznej stanice CNN, ktorý bol zverejnený v utorok, Merkelová povedala, že Nemecko musí čeliť populistom, ktorí nachádzajú v krajine podporu tzv. hlavného prúdu, a tiež "hrozbám minulosti". Podľa Merkelovej musia mladým ľuďom v Nemecku povedať, čo "história priniesla Nemcom i ostatným".



Na margo populistických strán v Európe, povzbudených voľbami do Európskeho parlamentu (EP), Merkelová uviedla: "V Nemecku, samozrejme, musia byť vnímané v určitom kontexte, v kontexte našej minulosti, čo znamená, že musíme byť oveľa ostražitejší než ostatní."



Merkelová počas pondelkového rozhovoru v Berlíne, deň po eurovoľbách, taktiež odsúdila nárast antisemitizmu v krajine. V tejto súvislosti uviedla, že Nemecko "bohužiaľ, vždy malo (medzi svojimi občanmi) istý počet antisemitov".



Vládny splnomocnenec pre boj proti antisemitizmu Felix Klein v sobotu povedal, že židom nemôže odporučiť, aby "v Nemecku vždy a všade nosili kippy". Na Kleinové slová vzápätí so zdesením reagoval izraelský prezident Reuven Rivlin, ako aj ďalší predstavitelia židovskej obce.



Merkelová v tejto súvislosti odsúdila skutočnosť, že "dodnes nie je jediná synagóga, jediné stredisko dennej starostlivosti pre židovské deti, jediná škola pre židovské deti, ktoré by nemuseli strážiť nemeckí policajti". Pripustila, že Nemecko "v priebehu rokov, bohužiaľ, nebolo schopné sa s tým dostatočne vyrovnať".



Nemecké ministerstvo vnútra tento mesiac vydalo správu, v ktorej uviedlo, že vlani v Nemecku stúpol počet xenofóbnych a antisemitských nenávistných zločinov o takmer 20 percent oproti predchádzajúcemu roku aj napriek poklesu politicky motivovaných trestných činov.



Na margo nárastu nacionalizmu a rasizmu v celej Európe Merkelová povedala, že to je dôvod, "prečo sme za demokraciu, prečo sa snažíme priniesť riešenia, prečo sa vždy musíme vcítiť do kože iných ľudí, prečo sa staviame proti netolerancii, prečo vôbec netolerujeme porušovanie ľudských práv".



Kancelárka dodala, že dnes je ťažšie presvedčiť ľudí o chybách z minulosti, ale i tak "sa z nich musí poučiť každá nová generácia".



Merkelová, ktorá je nemeckou kancelárkou posledných 13 rokov, oznámila, že už nebude kandidovať na žiadnu politickú funkciu po skončení svojho aktuálneho funkčného obdobia v roku 2021.