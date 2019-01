Merkelová: Voči antisemitizmu treba prejaviť nulovú toleranciu

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v tejto súvislosti v článku zverejnenom nedeľníkom Welt am Sonntag varoval, že naša kultúra spomienok sa rozpadá, je pod tlakom extrémnej pravice.

Berlín/Ženeva 27. januára (TASR) - Voči antisemitizmu, homofóbii, nenávisti a rasovej neznášanlivosti treba prejaviť nulovú toleranciu. Pri príležitosti nedeľňajšieho Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu to vo videopodcaste povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová.



"Tento deň nám pripomína, čo môže spôsobiť rasová neznášanlivosť, nenávisť a homofóbia," cituje kancelárku agentúra AFP.



Podľa Merkelovej je pripomínanie si holokaustu dôležité, aby sa zabránilo jeho opakovaniu. Úlohou každého jednotlivca je "prevziať zodpovednosť za prejavovanie nulovej tolerancie" voči spomínaným spoločenským neduhom.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v tejto súvislosti v článku zverejnenom nedeľníkom Welt am Sonntag varoval, že "naša kultúra spomienok sa rozpadá, je pod tlakom extrémnej pravice". Vyjadril obavy z toho, že nevedomosť o holokauste je rozšírená práve medzi mládežou: prieskum ukázal, že o ňom nič nevie 40 percent opýtaných mladých Nemcov. "Sú to šokujúce čísla, ktoré nemôžeme ignorovať," konštatoval Maas.



Významným faktorom, ktorý vstúpil do života ľudí, je digitalizácia: "O čom sa kedysi šuškalo pri pive, sa teraz jediným kliknutím dozvie celý svet". Nenávisť sa môže šíriť rýchlejšie a vyústiť v najhoršom prípade do násilia. "Vidíme, ako sa v celej Európe propaguje nacionalizmus a že obrazy nepriateľa sa používajú na ospravedlnenie svojej vlastnej prázdnej ideológie. Pravicovo-populistickí provokatéri relativizujú holokaust - vedia, že prelomenie tohto tabu im prinesie maximálnu pozornosť," uviedol Maas.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová pri príležitosti spomienky na holokaust v Ženeve varovala pred prudkým nárastom mnohých foriem nenávisti vrátane antisemitizmu a ďalších útokov na menšiny. Patria sem aj fyzické útoky na deti a dospelých, ako aj kampane proti celým národom, etnickým menšinám a migrantom - "v niektorých prípadoch s podporou politikov".



Bacheletová tiež odsúdila rastúcu tendenciu zľahčovať alebo dokonca popierať holokaust. Podľa nej je dôležité spolupracovať na potláčaní "pomaly rastúcej záplave antisemitizmu, xenofóbie a iných pokusov obrať určité skupiny ľudí o ich ľudskosť a ich práva".