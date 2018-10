Merkelová vyzvala CDU a CSU na ukončenie sporov

Politici by sa podľa nej nemali permanentne zaoberať minulosťou, ale pozerať sa dopredu.

Kiel 6. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová vyzvala v sobotu pred blížiacimi sa voľbami v spolkových krajinách Bavorsko a Hesensko na jednotu a ukončenie sporov medzi jej stranou a sesterskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU).



V Kieli v prejave na celoštátnom zjazde Mladej únie (JU), mládežníckej organizácie bloku CDU/CSU, podľa agentúry DPA apelovala na obe strany, aby mysleli na voličov, pretože mnohí z nich sa ešte nerozhodli.



Za príčinu nepriaznivých predvolebných preferencií považuje Merkelová dlhotrvajúci spor CDU a CSU v oblasti migračnej politiky. "Nezačnime sa znovu deliť na skupiny: na migrantov a Nemcov, na tých na východe a tých na západe, na Grékov a Talianov a Nemcov. Najprv prichádzajú predsudky, potom nasledujú vyslovené myšlienky, nenávistné prejavy a nakoniec prídu činy proti iným skupinám," povedala kancelárka, ktorá za svoje slová zožala od zvyčajne kritickej JU potlesk.



Od CDU/CSU požadovala Merkelová spoločný plán v oblasti utečeneckej politiky. Politici by sa podľa nej nemali permanentne zaoberať minulosťou, ale pozerať sa dopredu. Cieľom je zastaviť prílev utečencov z Afriky alebo Ázie predovšetkým prostredníctvom novej rozvojovej spolupráce, ktorá sa musí v nasledujúcich desiatich rokoch výrazne rozšíriť. Africké krajiny musia mať sebestačnú ekonomiku, inak sa migrácia nebude dať zastaviť, zdôraznila šéfka spolkovej vlády.



Kancelárka znovu vyzvala EÚ, aby v kľúčových oblastiach politiky, medzi ktoré zaradila zahraničnú a bezpečnostnú politiku a výskum a vývoj, vypracovala spoločné stratégie. Ak má byť Nemecko v globalizovanom svete naďalej v popredí, bude to podľa nej možné len so zvyškom Európy.



Merkelová vyjadrila poľutovanie nad tým, že po celoštátnych voľbách nevznikla tzv. jamajská koalícia so zelenými a liberálmi a označila to za "veľkú chybu". Zároveň ubezpečila, že urobí všetko pre to, aby sa veľká koalícia CDU/CSU a sociálnych demokratov vrátila k riešeniu vecných problémov.