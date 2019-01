Merkelová vyzvala Grécko a Macedónsko na urovnanie názvoslovného sporu

Kancelárka sa domnieva, že Grécko a Macedónsko majú historickú príležitosť ukončiť vzájomný spor po tom, ako v júni minulého roka uzavreli príslušnú dohodu.

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová je optimistická, pokiaľ ide o schopnosť Grécka a Macedónska urovnať dlhoročný spor o názov druhej menovanej krajiny. Merkelovej hovorca Steffen Seibert to povedal v stredu pred jej nadchádzajúcou cestou do Atén.



Podľa vyjadrenia, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, sa kancelárka domnieva, že Grécko a Macedónsko majú historickú príležitosť ukončiť vzájomný spor po tom, ako v júni minulého roka uzavreli príslušnú dohodu. Merkelová má pracovný program v Aténach vo štvrtok a v piatok, pričom sa očakáva, že opätovne vyjadrí podporu zmene názvu Macedónska na základe tejto dohody, ktorú musí ratifikovať aj Grécko.



Na základe vlaňajšej dohody sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.



Macedónsky parlament má o súvisiacich zmenách v ústave rozhodnúť do 15. januára. Následne sa očakáva odsúhlasenie dohody gréckym parlamentom. Nacionalisti v oboch krajinách však dohodu kritizujú.



Protest proti dohodnutej zmene názvu Macedónska sa konal v Skopje aj v stredu, keď sa pred budovou parlamentu zhromaždilo približne 100 ľudí. Protestujúci obviňovali sociálnodemokratického premiéra Zorana Zaeva zo zradenia národných záujmov. Poslanci mali medzitým začať poslednú rozpravu pred očakávaným hlasovaním.