Merkelová zdôraznila význam vzťahov medzi Nemeckom a USA

Nemecká kancelárka vyzdvihla úlohu Spojených štátov v boji Nemecka za slobodu a nezávislosť.

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová zdôraznila v piatok nesmierny význam transatlantických vzťahov a vyzdvihla úlohu Spojených štátov v boji Nemecka za slobodu a nezávislosť.



"Čo znamenajú sloboda a nezávislosť, sme sa my Nemci naučili od Spojených štátov," povedala Merkelová na recepcii pre členov diplomatických zborov, ktorá sa konala na zámku Meseberg pri Berlíne.



V tejto súvislosti spomenula berlínsky vzdušný most, prostredníctvom ktorého začali Spojenci v koncom júna 1948 zásobovať západné sektory vtedy rozdeleného mesta.



Rovnaká solidarita umožnila podľa Merkelovej aj proces znovuzjednotenia Nemecka v roku 1990. "Na nič z toho sme nezabudli," povedala nemecká kancelárka, ktorá však nezabudla zmieniť ani súčasné rozpory medzi EÚ a USA. "Môžem len dúfať, že neskončíme v špirále konfliktov kvôli obchodu," dodala Merkelová.



Kancelárka tiež v prítomnosti amerického veľvyslanca v Nemecku Richard Grenella, ktorý je Trumpovým blízkym spolupracovníkom, vyzdvihla úsilie šéfa Bieleho domu a severokórejského vodcu Kim Čong-una o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove.



Podľa Merkelovej musí tiež Nemecko viac investovať do obrany a zohrávať v rámci NATO významnejšiu úlohu, čo je jedna z Trumpových hlavných požiadaviek.