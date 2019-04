A. Merkelová: Je dôležité odvrátiť odchod Británie bez dohody

Nemecká kancelárka však dodala dodala, že s riešeniami musí prísť v prvom rade Británia.

Berlín 3. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová potvrdila v stredu svoj záväzok, že na zaistení riadeného, usporiadaného brexitu bude pracovať "až do poslednej hodiny". Dodala však, že s riešeniami musí prísť v prvom rade Británia.



Merkelová podľa tlačovej agentúry AP uviedla, že odvrátenie chaotického brexitu je "v záujme Británie, ale predovšetkým v našom vlastnom záujme". Kancelárka plánuje navštíviť vo štvrtok Írsko, kde bude okrem iného diskutovať o hranici tejto republiky so Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojného kráľovstva. Práve táto hranica je jednou z najzložitejších záležitostí v odchode Británie z Európskej únie.



Nemecká kancelárka po stretnutí s regionálnymi predstaviteľmi vo východnom Nemecku povedala: "Samozrejme, k riešeniam musia dospieť predovšetkým v samotnej Británii..., vidíme, že tam vyvíjajú naozaj intenzívne úsilie, ale takisto vidíme, že tam vládnu veľmi rozdielne názory."



Britská premiérka Theresa Mayová v utorok po zasadnutí svojho kabinetu oznámila, že Spojené kráľovstvo požiada Európsku úniu o ďalšie odloženie termínu brexitu.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.



Írsko plánuje na budúcotýždňovom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli podporiť žiadosť Británie o ďalší krátkodobý odklad jej odchodu z EÚ. Vyhlásil to v stredu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney a označil za veľmi nepravdepodobné, že Británia opustí Úniu 12. apríla bez dohody.