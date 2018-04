Merkelovej obdiv má klesajúcu tendenciu, no stále predčí ministrov

Osoba Angely Merkelovej predstavuje dobre obsadený post spolkovej kancelárky, tvrdí 57 percent Nemcov.

Berlín 5. apríla (TASR) - Iba 57 percent oslovených nemeckých občanov sa domnieva, že osoba Angely Merkelovej predstavuje dobre obsadený post spolkovej kancelárky. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky DeutschlandTrend pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD.



Pre šéfku spolkovej vlády to v porovnaní so začiatkom jej predchádzajúceho volebného obdobia na čele kabinetu zo začiatku roka 2014 znamená stratu 18 percentných bodov.



Napriek tomu obstála kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v prieskume výrazne lepšie ako dlhoročný líder Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer pri posudzovaní jeho pôsobenia na čele spolkového rezortu vnútra. Väčšina Nemcov (51) obsadenie tohto postu bavorským politikom nepovažuje za dobré riešenie, opačný názor má iba 39 percent respondentov.



Z ostatných členov spolkovej vlády dopadol veľmi solídne dlhoročný niekdajší vedúci Úradu spolkovej kancelárky, terajší minister hospodárstva Peter Altmaier, ktorého považuje za dobrého šéfa predmetného rezortu 55 percent oslovených.



V prípade Olafa Scholza vníma jeho pôsobenie na čele ministerstva financií pozitívne 49 percent a v prípade šéfa nemeckej diplomacie Heika Maasa dokonca iba 43 percent respondentov. Ešte horšie však dopadli ministerka obrany Ursula von der Leyenová so 40 percentami pozitívnych hlasov, šéf rezortu zdravotníctva Jens Spahn s 26 percentami a minister práce Hubertus Heil s 25 percentami pozitívnych ohlasov oslovených.