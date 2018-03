Merkelovej ochranka zasiahla pred sídlom Bundestagu proti narušiteľovi

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (vpravo) počas prejavu k členom novej spolkovej vlády nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Prezidentskom paláci Bellevue v Berlíne 14. marca 2018. Merkelová zložila v stredu novú kancelársku prísahu do rúk predsedu Spolkového snemu (Bundestag) Wolfganga Schäubleho. Urobila tak niekoľko hodín po tom, ako ju do tejto funkcie opätovne zvolila nadpolovičná väčšina poslancov.

Narušiteľ sa dostal do vzdialenosti niekoľkých metrov od Merkelovej, keď sa chystala nastúpiť do svojej limuzíny. Následne ho premohli dvaja príslušníci ochranky.

Berlín 14. marca (TASR) - Bezprostredne po tom, ako nemecký Spolkový snem (Bundestag) v stredu opätovne zvolil Angelu Merkelovú za šéfku spolkovej vlády, polícia zasiahla proti mužovi, ktorý sa k nej priblížil, keď vychádzala z parlamentnej budovy v centre Berlína. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na video zverejnené internetovým portálom denníka Die Welt.



Na inom videozázname, ktorý zachytáva tento incident, počuť podľa DPA pokrik znejúci ako "Alláhu akbar", teda "Boh je najväčší" v arabčine.



Merkelová začala v stredu svoje štvrté funkčné obdobie na čele spolkovej vlády, keď ju dopoludnia opätovne zvolila do funkcie nadpolovičná väčšina poslancov Bundestagu a prevzala si menovací dekrét od prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



Pri samotnom hlasovaní Bundestagu došlo k porušeniu pravidiel, keď poslanec pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Petr Bystroň odfotografoval svoj hlasovací lístok, na ktorom označil možnosť "nie", a záber zverejnil na sociálnej sieti Twitter s komentárom "Nie je mojou kancelárkou". Keďže išlo o tajnú voľbu, politikovi českého pôvodu uložili pokutu 1000 eur. Bundestag tiež preveruje, či Bystroňov hlas v dôsledku zverejnenia nestráca platnosť.