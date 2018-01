Mesto New York žaluje ropné spoločnosti za globálne otepľovanie

New York, ilustračný záber.

Žalovanými vo federálnom súdnom konaní sú Chevron, British Petroleum, ConocoPhillips, Exxon Mobil a Royal Dutch Shell.

New York 10. januára (TASR) - Mesto New York žaluje päť veľkých ropných spoločností v súvislosti s prispievaním ku globálnemu otepľovaniu.



Newyorský starosta Bill de Blasio uviedol, že mesto sa bude snažiť v súdnom procese získať miliardy, aby dostalo naspäť finančné prostriedky, ktoré vynaložilo na snahy o zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám.



Podľa agentúry AP obžaloba prišla po tom, ako mesto v stredu oznámilo, že päť mestských penzijných fondov odpredá investície v ropných a plynárenských spoločnostiach s hodnotou približne päť miliárd dolárov.



Hovorca ropnej spoločnosti British Petroleum odmietol situáciu komentovať. Hovorca spoločnosti Shell uviedol, že zmena klímy je zložitá záležitosť, ktorou by sa súdy nemali zaoberať. Ostané tri spoločnosti sa k veci bezprostredne nevyjadrili.