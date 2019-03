Mexická polícia zadržala 107 migrantov zo Strednej Ameriky

Na políciu začali na mieste zásahu strieľať neznámi ozbrojenci; pri streľbe bol následne usmrtený jeden z útočníkov, uviedli vo vyhlásení miestne zdroje.

Mexiko 24. marca (TASR) - Mexická polícia zadržala v sobotu 107 migrantov z krajín Strednej Ameriky, ktorí chceli prekročiť hranice v mexickom meste Reynosa a dostať sa odtiaľ do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vládne zdroje mexického štátu Tamaulipas.



V západnej časti mesta Reynosa, ktoré leží v blízkosti hraníc amerického mesta McAllen v štáte Texas, bolo podľa údajov Národného úradu pre migráciu (INM) zadržaných 51 Guatemalčanov, 47 občanov Hondurasu a 9 ľudí zo Salvadoru.



Na políciu začali na mieste zásahu strieľať neznámi ozbrojenci; pri streľbe bol následne usmrtený jeden z útočníkov, uviedli vo vyhlásení miestne zdroje. Dodali, že polícia zaistila strelnú zbraň i náboje.



Nezávisle od tohto incidentu objavila polícia skupinu mužov a žien zo Strednej Ameriky aj na okraji diaľnice v meste Reynosa. Právne postavenie zadržiavaných stredoamerických občanov preverujú momentálne pracovníci mexického úradu pre migráciu.



Nová mexická vláda prisľúbila regulovať počet migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí sa snažia prekročiť severnú hranicu Mexika a dostať sa do USA. Mexiko sa tak usiluje znížiť napätie s USA, ktoré vyvoláva nelegálne prisťahovalectvo do Spojených štátov.