Mexické úrady zvýšili ostražitosť v okolí aktívnej sopky Popocatépetl

Stratovulkán Popocatépetl bol v nedávnych mesiacoch mimoriadne aktívny. V posledných však rozpálené skaly dopadali do vzdialenosti viac ako dva a pol kilometra od úbočia sopky.

Mexiko 28. marca (TASR) - Mexické úrady zvýšili vo štvrtok výstrahu v súvislosti so sopkou Popocatépetl, ktorá chrlí rozpálené skaly a popol a vypúšťa plyny priamo zo sopečného komína. Informovala o tom agentúra AP.



Mexické Národné centrum pre prevenciu živelných pohrôm oznámilo, že vydali výstrahu tretieho stupňa v žltom pásme, za ktorou už nasleduje červené výstražné pásmo. To by spustilo prípravy na evakuáciu, uvádza AP.



Stratovulkán Popocatépetl, vysoký 5426 metrov a ležiaci v strednej časti krajiny, bol v nedávnych mesiacoch mimoriadne aktívny. V posledných však rozpálené skaly dopadali do vzdialenosti viac ako dva a pol kilometra od úbočia sopky.



V okruhu 100 kilometrov od krátera sopky žije približne 25 miliónov ľudí.