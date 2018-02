Mexický minister: Naše vzťahy s USA sa za Trumpa zlepšili

Mexiko sa počas uplynulého roka od nástupu Trumpa do funkcie dostalo do sporov s USA, najmä pre jeho názory na obchodnú politiku, imigráciu a plány vybudovať múr na spoločných hraniciach.

Mexiko 3. februára (TASR) - Vzťahy Mexika so Spojenými štátmi sú za administratívy Donalda Trumpa lepšie než boli počas predchádzajúcich amerických vlád. Vyhlásil to v piatok mexický minister zahraničných vecí Luis Videgaray, ktorý v Mexiku hostil stretnutie šéfov diplomacií krajín NAFTA.



Mexiko sa počas uplynulého roka od nástupu Trumpa do funkcie dostalo do sporov s USA, najmä pre jeho názory na obchodnú politiku, imigráciu a plány vybudovať múr na spoločných hraniciach, ktorý by malo podľa neho zaplatiť Mexiko, pripomenula agentúra AP.



"Možno to niekoho prekvapí, ale je to fakt," povedal Videgaray na margo zlepšenia vzťahov jeho krajiny s USA, ktoré sú údajne založené na "blízkosti v komunikácii".