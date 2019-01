Mexický prezident Peňa Nieto prijal od El Chapa úplatok 100 mil. USD

Kolumbijčan Cifuentes, ktorý teraz v prípade proti El Chapovi spolupracuje s americkou prokuratúrou, poskytol toto vyhlásenie v prítomnosti obhajcu Jeffreyho Lichtmana.

New York 16. januára (TASR) - Bývalý mexický prezident Enrique Peňa Nieto prijal úplatok vo výške 100 miliónov dolárov od drogového magnáta Joaquína "El Chapa" Guzmána. V rámci súdneho procesu proti tomuto narkobarónovi, ktorý prebieha v New Yorku, to povedal jeho bývalý spolupracovník Alex Cifuentes, informovala v stredu agentúra AFP.



Cifuentes najprv obhajcovi povedal, že výška úplatku bola 100 miliónov dolárov, ale neskôr uviedol, že presnou sumou si nie je istý.



Úplatok mal znamenať, že Guzmán sa už nebude musieť skrývať, dodal Kolumbijčan, ktorému to povedal samotný drogový bos.



Cifuentes vysvetlil, že s Guzmánom spolupracoval od roku 2007 až do svojho zatknutia v roku 2013 a prvé dva roky s ním dokonca žil v horách v mexickom štáte Sinaloa.



Bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa Guzmán je obvinený z prepašovania vyše 155 ton kokaínu do Spojených štátov za obdobie 25 rokov. V prípade usvedčenia 61-ročnému mužovi hrozí, že zvyšok života strávi za mrežami v najprísnejšie stráženej väznici v USA.



Keď sa súdny proces proti El Chapovi vlani v novembri začal, obhajca Lichtman tvrdil, že Guzmán bol obetným baránkom skorumpovaných mexických vlád, kolegov-prebehlíkov a amerického Národného úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA).



Keď obhajoba predložila tieto argumenty, Peňa Nieto bol ešte stále mexickým prezidentom a jeho úrad obvinenia poprel. V novembri ho vystriedal novozvolený prezident Andrés Manuel López Obrador.



Niekdajší šéf prezidentskej kancelárie Peňa Nietu, Francisco Guzmán, v utorok v Mexiku obvinenia Kolumbijčana Cifuentesa poprel.



"Vyhlásenie kolumbijského pašeráka drog v New Yorku sú nepravdivé, ohováračské a nezmyselné," uviedol Guzmán.



Bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa Guzmán je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv zločineckého prostredia v Mexiku. Je obžalovaný z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd a únosov. Proces vzhľadom na Guzmánovu povesť prebieha za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení, do ktorých americká vláda investovala niekoľko desiatok miliónov dolárov.



V mexickom väzení Ciudad Juárez pri hraniciach s USA, kde sa nachádzal až do vydania do Spojených štátov v januári 2017, ho strážilo okolo 700 príslušníkov ochranky, a to vnútri objektu i v jeho okolí.