Mexický prezident v čase obchodného sporu navštívi hranice s USA

Mexiko 6. júna (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vo štvrtok oznámil, že v sobotu 8. júna odcestuje do pohraničného mesta Tijuana, aby "bránil dôstojnosť Mexika", ktoré čelí vyhrážkam clami zo strany USA.



"Je to čin jednoty na obranu dôstojnosti Mexika a na podporu priateľstva s ľudom Spojených štátov," povedal López Obrador podľa agentúry AFP o svojich plánoch na pravidelnej rannej tlačovej konferencii.



Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením päťpercentného cla na všetok mexický tovar od 10. júna, ak sa Mexiko nebude usilovať zastaviť vlnu stredoamerických migrantov smerujúcich k hraniciam USA.



Trump varoval, že Mexiko buď zaujme tvrdší prístup v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, alebo bude čeliť clám na celý svoj vývoz do USA.



Vyjednávači oboch krajín sa stretli vo Washingtone s cieľom odvrátiť krízu, ale Trump v stredu večer vyhlásil, že nedosiahli "ani trochu dostatočný" pokrok.



Clá budú zvyšované o päť percent každý mesiac, až kým nedosiahnu 25 percent, uviedol Trump. Odbil tiež varovania, že takéto konanie bude mať vážne následky pre americkú aj mexickú ekonomiku.



López Obrador novinárom povedal, že jeho krajina skúma "všetky možnosti" pre prípad, že Trump svoju vyhrážku splní.



"Ale náš postoj je zachovať predovšetkým priateľstvo s ľudom Spojených štátov," dodal mexický prezident.