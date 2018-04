Mexiko je pripravené na dialóg s USA, ale na báze vzájomnej úcty

Podľa slov prezidenta E. P. Nieta Mexiko nedovolí, aby jeho kroky v dvojstranných vzťahoch určovala negatívna rétorika.

Washington 6. apríla (TASR) - Mexický prezident Enrique Peňa Nieto uviedol, že jeho krajina je pripravená na dialóg s USA, ktorý však musí byť založený na vzájomnej úcte. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Vo svojom tweete Peňa Nieto vo štvrtok zdôraznil, že "my sa rokovaní nebudeme báť, ale nikdy na ne nepôjdeme zo strachu". Podľa jeho slov Mexiko nedovolí, aby jeho kroky v dvojstranných vzťahoch určovala negatívna rétorika alebo neúcta.



Prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi Peňa Nieto odkázal, že ak chce uzatvárať zmluvy s Mexikom, "sme kedykoľvek pripravení na dialóg", ale "ak vaše posledné vyhlásenia súvisia s neúspechmi vo vnútornej politike, vašimi zákonmi či Kongresom, riešte to s nimi, nie s Mexičanmi".



Ostré vyhlásenie mexického prezidenta je reakciou na Trumpovo nariadenie, ktoré adresoval ministerstvám obrany a vnútornej bezpečnosti. Žiadal v ňom, aby na ochranu hranice s Mexikom povolali od 2000 do 4000 príslušníkov Národnej gardy. Ich misia by mala trvať, kým na spoločnej hranici nebude postavený pohraničný múr.



Trump okrem toho tento týždeň pohrozil, že USA odstúpia od Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ak Mexiko nesplní ich požiadavku na pomoc v boji proti pašovaniu drog a nelegálnej migrácii na spoločnej hranici.



Zopakoval tiež svoju výzvu na výstavbu múru pozdĺž južnej hranice Spojených štátov. V tweete z 2. apríla citoval správy o migrantoch zo Strednej Ameriky prechádzajúcich cez Mexiko, aby sa dostali do USA. "Musia stopnúť prúdy ľudí a drog, ináč ja stopnem ich dojnú kravu, ktorou je NAFTA," napísal Trump.