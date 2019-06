Mexiko nasadí na hranice s Guatemalou armádu

Šéf mexickej diplomacie Ebrard je aktuálne na návšteve Washingtonu, kde sa snaží oddialiť uvalenie obchodných ciel na mexické tovary.

Washington/Mexiko 7. júna (TASR) - Mexická vláda nasadí na svoje južné hranice s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Vo štvrtok o tom vo Washingtone informoval mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard s tým, že Mexiko je takýmto spôsobom odhodlané zastaviť prichádzajúcich stredoamerických migrantov.



Šéf mexickej diplomacie Ebrard je aktuálne na návšteve Washingtonu, kde sa snaží oddialiť uvalenie obchodných ciel na mexické tovary. USA ich chcú zaviesť v súvislosti s nezákonnou migráciou z Mexika.



"Vysvetlili sme, že máme 6000 mužov a nasadíme ich tam," povedal podľa agentúry Reuters Ebrard novinárom po rokovaniach a americkými predstaviteľmi vo Washingtone. Po štvrtkovom kole rozhovorov taktiež zhodnotil, že je "optimistom".



Ebrard dodal, že rokovania s Washingtonom o problematike migrácie budú pokračovať aj v piatok.



Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením päťpercentného cla na dovážané tovary z Mexika s platnosťou od pondelka v prípade, pokiaľ sa nepodarí uzavrieť dohodu.



Podľa návrhu prezidenta Trumpa by sa clá na mexické tovary - vrátane áut, piva, tequily, ovocia a zeleniny - zvýšili každý mesiac o päť percent, až by v októbri dosiahli 25 percent, píše web spravodajskej stanice BBC.



Šéf Bieleho domu chce takýmito spôsobom zastaviť migrantov prevažne zo stredoamerických krajín, ktorých sa cez Mexiko do USA iba v tomto roku pokúsili dostať tisícky.



Prezident USA o svojom zámere uvaliť clá na Mexiko informoval uplynulý týždeň na Twitteri, čím prekvapil aj predstaviteľov vlastnej strany a finančné trhy.