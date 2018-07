Prezident Mexika López Obrador chce po troch rokoch referendum

López Obrador, ktorý s prevahou vyhral v nedeľu prezidentské voľby a úradu sa ujme v decembri, taktiež uviedol, že sa nepokúsi kandidovať na druhé funkčné obdobie.

Mexiko 3. júla (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador dá po troch rokoch občanom možnosť vyjadriť sa v referende, či by mal zostať na poste hlavy štátu aj po uplynutí polovice svojho šesťročného funkčného obdobia. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Je to záväzok, ktorý idem splniť," uviedol tento ľavicový politik. "Tak ako ma zvolili, tak ma budú mať šancu aj odvolať, ale som si istý, že vyhrám, keďže budem mať výsledky."



López Obrador, ktorý s prevahou vyhral v nedeľu prezidentské voľby a úradu sa ujme v decembri, taktiež uviedol, že sa nepokúsi kandidovať na druhé funkčné obdobie. To v súčasnosti zákon zakazuje a musela by sa meniť ústava.



López Obrador sa v utorok stretol so súčasnou hlavou štátu Enriquem Peňom Nietom, aby prediskutovali riadne odovzdanie moci po búrlivej a polarizujúcej predvolebnej kampani.