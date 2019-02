Počet obetí výbuchu na poškodenom potrubí v Mexiku stúpol na 126

Vláda v štáte Hidalgo uviedla, že v nemocniciach je naďalej hospitalizovaných 21 ľudí.

Mexiko 5. februára (TASR) - Na 126 mŕtvych stúpol počet obetí po januárovej mohutnej explózii a následnom požiari v okolí zlodejmi poškodeného palivového potrubia v strednej časti Mexika. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Podľa nich podľahli zraneniam v nemocniciach ďalší ľudia.



K výbuchu došlo 18. januára v blízkosti mesta Tlahuelilpan v štáte Hidalgo. Tragédiu údajne spôsobili zlodeji, ktorí navŕtali potrubie. Na miesto sa následne zbehli ľudia z okolia, aby si do prinesených nádob nabrali z vytekajúceho paliva. Na mieste nešťastia zahynulo 68 ľudí. Mnohé obete boli natoľko spálené, že ich nebolo možné identifikovať.



Do nemocníc so zraneniami previezli 81 ľudí. Po dvoch týždňoch od tragédie neprežilo 58 z nich, dve osoby sa zotavili a z nemocnice ich prepustili.



Vláda v štáte Hidalgo uviedla, že v nemocniciach je naďalej hospitalizovaných 21 ľudí.



K výbuchom pri nelegálnom odčerpávaní paliva z potrubia dochádza v Mexiku pomerne často vzhľadom na skutočnosť, že ide nebezpečný, avšak mimoriadne výnosný druh podnikania, do ktorého sú zapojené drogové kartely, ako aj skorumpovaní predstavitelia mexickej štátnej ropnej spoločnosti Pemex.



Nový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý sa úradu ujal 1. decembra 2018, sa zaviazal, že bude bojovať proti podobným krádežiam.