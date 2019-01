Mexiko sa ponúklo,že bude robiť sprostredkovateľa v kríze vo Venezuele

Mexiko vezme na seba túto úlohu pod podmienkou, že obe strany o to požiadajú, povedal mexický prezident López Obrador.

Mexiko 25. januára (TASR) - Mexiko je ochotné robiť sprostredkovateľa medzi venezuelskou vládou a opozíciou pri hľadaní riešenia politickej krízy v juhoamerickej krajine. Vyhlásil to v piatok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Mexiko vezme na seba túto úlohu pod podmienkou, že obe strany o to požiadajú, povedal López Obrador na tlačovej konferencii.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok privítal návrh Mexika a Uruguaja, že pomôžu spustiť rokovania, ktoré by zabránili stupňovaniu násilia vo Venezuele.



Medzi Madurom a predsedom venezuelského Národného zhromaždenia Juanom Guaidóom nastala a stále trvá patová situácia, keďže Guaidó vyhlásil, že preberá Madurov úrad ako dočasný prezident. Podľa tohto opozičného lídra nie je Maduro legitímnym prezidentom krajiny, lebo sa do funkcie dostal zmanipulovanými voľbami.



Guaidóa podporil veľký počet západných krajín.



Venezuela je už niekoľko dní dejiskom pouličných protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 26 obetí na životoch. Ich účastníci žiadajú Madurov odchod z funkcie.