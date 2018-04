FOTO: V nákladnom aute v Mexiku sa bez vody tlačilo 131 migrantov

Migranti boli natlačení v zadnej časti vozidla v neľudských podmienkach bez vody, uviedla prokuratúra v mexickom štáte Tabasco na juhovýchode krajiny, kde nákladné vozidlo zastavili blízko mesta Cárdenas. Foto: TASR/AP

Mexiko 27. apríla (TASR) - Až 131 migrantov zo Strednej Ameriky objavili vo štvrtok úrady v jednom nákladnom vozidle v Mexiku. Bolo medzi nimi 42 detí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na mexickú televíznu stanicu TV Azteca.Migranti boli natlačení v zadnej časti vozidla v neľudských podmienkach bez vody, uviedla prokuratúra v mexickom štáte Tabasco na juhovýchode krajiny, kde nákladné vozidlo zastavili blízko mesta Cárdenas. Cieľom migrantov bola hranica so Spojenými štátmi.Vodič čelí podozreniu z pašovania ľudí a zatkla ho polícia. Migranti pochádzali z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru. Nemali pri sebe žiadne doklady, po vyslobodení z nákladného vozidla preto boli odovzdaní úradu pre prisťahovalectvo.Stovky migrantov zo Strednej Ameriky denne prekročia hranicu do Mexika s cieľom dostať sa do USA. Často zaplatia prevádzačom, ktorí ich majú previesť cez hranice, mnohí však čelia riziku, že budú nakoniec odkázaní sami na seba či oklamaní, píše DPA.