V Mexiku začali vyšetrovať príčinu výbuchu potrubia

Výbuch sa odohral v piatok v blízkosti mesta Tlahuelilpan v štáte Hidalgo. Tragédiu údajne spôsobili zlodeji, ktorí navŕtali potrubie.

Mexiko 22. januára (TASR) - Mexická prokuratúra začala vyšetrovať možné príčiny piatkovej explózie a následného požiaru palivového potrubia v strednej časti krajiny, ktorá si podľa posledných údajov vyžiadala 91 obetí na životoch, informovala v utorok agentúra AFP. Príčinou nešťastia mohlo byť zanedbanie povinnosti zo strany úradov.



Čas, ktorý uplynul medzi odhalením úniku paliva z potrubia a vypnutím prísunu, sa podľa vlády natiahol na takmer štyri hodiny, uviedla AFP.



Výbuch sa odohral v piatok v blízkosti mesta Tlahuelilpan v štáte Hidalgo. Tragédiu údajne spôsobili zlodeji, ktorí navŕtali potrubie. Na miesto sa následne zbehli ľudia z okolia, aby si do prinesených nádob nabrali z vytekajúceho paliva. Mnohé obete boli natoľko spálené, že ich dosiaľ nebolo možné identifikovať.



Guvernér štátu Hidalgo Omar Fayad potvrdil, že počet mŕtvych stúpol na 91 po tom, ako ďalšie dve obete zomreli v nemocnici. Dodal, že 52 ľudí je zranených a stav väčšiny z nich je veľmi vážny.



Krádeže pohonných hmôt sú v Mexiku chronickým problémom. Generálny prokurátor Alejandro Gertz oznámil, že vyšetrovatelia sa snažia zistiť, či sa na potrubie napojili miestni obyvatelia alebo kriminálne gangy. Vyšetrovatelia podľa neho skúmajú, či výbuch nemôže mať súvis s nedávnymi vraždami troch vedúcich predstaviteľov miestnych gangov zapojených do krádeží paliva.



Možné zanedbanie povinnosti zo strany úradov je podľa Gertza tiež "jednou zo základných otázok" vyšetrovania.



Video zhotovené pred explóziou zachytáva, ako sa približne 700 ľudí zhromaždilo okolo explodujúceho potrubia, zatiaľ čo príslušníci armády stáli neďaleko a očividne do situácie nezasahovali.