Mexiko zmrazilo 26 účtov kvôli obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu

Mexiko 7. júna (TASR) - Mexiko zmrazilo bankové účty skupiny osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi a údajne zodpovedných aj za zástupy stredoamerických migrantov smerujúcich k hraniciam USA.



Táto správa prišla krátko po tom, ako sa vyjednávači oboch krajín sa stretli vo Washingtone s cieľom odvrátiť krízu súvisiacu s hrozbami, že USA uvalia päťpercentné clo na všetok mexický tovar od 10. júna, ak sa Mexiko nebude usilovať zastaviť vlnu stredoamerických migrantov smerujúcich k hraniciam USA.



Prezident Donald Trump o spomínanej schôdzke v stredu večer vyhlásil, že vyjednávači nedosiahli "ani trochu dostatočný" pokrok.



V tejto situácii mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vo štvrtok oznámil, že v sobotu 8. júna odcestuje do pohraničného mesta Tijuana, aby "bránil dôstojnosť Mexika", ktoré čelí vyhrážkam clami zo strany USA.



Mexické ministerstvo financií vo svojom vyhlásení spresnilo, že jeho jednotka pre finančné vyšetrovanie zaradila na zoznam osôb so zmrazenými účtami 26 ľudí "kvôli ich pravdepodobnej úlohe pri obchodovaní s migrantmi a nezákonnej podpore príchodu vĺn migrantov".



Väčšina migrantov prúdiacich cez mexické územie do USA uteká pred chudobou a násilím panujúcim v krajinách stredoamerického regiónu so zámerom požiadať v Spojených štátoch o azyl.