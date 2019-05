Michail Saakašvili sa vrátil na Ukrajinu

Saakašviliho privítali na letisku Boryspiľ jeho stúpenci i novinári. Ešte pred odletom oznámil, že od konzula vo Varšave dostal potrebné doklady pre návrat.

Kyjev 29. mája (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident a exgubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti Michail Saakašvili, ktorému vrátili ukrajinské občianstvo, pricestoval v stredu do Kyjeva. Letecky sa tam dopravil z Varšavy, informovala agentúra UNIAN.



Saakašviliho privítali na letisku Boryspiľ jeho stúpenci i novinári. Ešte pred odletom oznámil, že od konzula vo Varšave dostal potrebné doklady pre návrat.



Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vrátil Saakašvilimu ukrajinské občianstvo v utorok. Saakašvili sa za vrátenie občianstva poďakoval.



Saakašviliho Hnutie nových síl ide aj do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa na Ukrajine uskutočnia 21. júla. Podľa agentúry TASS o tom v stredu informoval jeden z vodcov hnutia David Sakvarelidze. Dodal, že pre účasť v predvolebnej kampani je nutné, aby Saakašvili pricestoval na Ukrajinu.



Saakašvili ešte začiatkom mája tvrdil, že sa chce vrátiť na Ukrajinu a že by rád pomáhal novozvolenému prezidentovi Zelenskému.



Saakašvili v rokoch 2015 a 2016 pôsobil ako gubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti. Do tejto funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko, s ktorým sa však neskôr rozišiel.



V roku 2017 gruzínskemu exprezidentovi odobrali ukrajinské občianstvo a z krajiny ho vyhostili. Stal sa tak človekom bez občianstva, keďže už dva roky predtým prišiel o občianstvo aj vo svojom rodnom Gruzínsku. Po vypovedaní z Ukrajiny sa zdržiaval v Holandsku.



Zelenskyj sa ešte počas predvolebnej kampane vyjadril o Saakašvilim pochvalne. Gruzínskeho exprezidenta označil za skvelého a schopného diplomata, ktorý by podľa neho mohol získať dôležitú úlohu v rámci ukrajinskej vlády. Vyslovil sa pritom za to, aby bolo Saakašvilimi vrátené občianstvo Ukrajiny.



Saakašvili, ktorý bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004 - 2007, vyhlásil v rozhovore pre televíznu stanicu Belsat, že jeho dlhodobou prioritou zostáva Gruzínsko. V súčasnosti chce podľa vlastných slov konsolidovať gruzínsku diaspóru po celom svete a časom má v úmysle vrátiť sa aj do Tbilisi. V Gruzínsku ho však odsúdili na tri roky väzenia za prekročenie prezidentských právomocí.