Michel: Mŕtvi v Gaze sú veľkou tragédiou, EÚ sa musí viac angažovať

Brusel 15. mája (TASR) - Pondelňajšie zabitie niekoľkých desiatok Palestínčanov v pohraničnej oblasti pásma Gazy predstavuje veľkú drámu a tragédiu. Vyjadril sa tak v utorok belgický premiér Charles Michel.



Predseda belgickej federálnej vlády uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu RTBF, že je neprijateľné, aby dochádzalo k takýmto incidentom. "Zjavne neexistuje pravidlo proporcionality v medzinárodnom práve," upozornil.



Michel pripomenul, že Belgicko patrí k tým krajinám EÚ, ktoré odsúdili rozhodnutie USA presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema. V súvislosti s pondelňajšími násilnými stretmi demonštrantov s izraelskými vojakmi, ktoré si vyžiadali už 59 obetí na životoch, vyzval na medzinárodné vyšetrovanie.



"Vždy sme boli na izraelskej strane, keď išlo o obranu bezpečnosti Izraela, ale zároveň nemôžeme akceptovať, že je povolené neprimerané násilie vedúce k tragédiám," zdôvodnil svoju výzvu.



Pondelňajšie udalosti označil za "pozoruhodný kontrast", keď na jednej strane bolo slávnostné otvorenie americkej ambasády plné úsmevov a na druhej strane dráma v podobe rodín a nevinných detí, obetí tejto situácie.



"Vedeli sme, že existuje veľké riziko, že rozhodnutie presunúť veľvyslanectvo povedie k zníženiu stavu bezpečnosti a k tragédiám. A bohužiaľ sme mali pravdu," skonštatoval Michel. Premiér priznal, že je "šokovaný" vyjadrením izraelskej veľvyslankyne v Belgicku Simony Frankelovej, ktorá v rozhovore pre RTBF uviedla, že 55 zabitých Palestínčanov v pásme Gazy bolo "teroristami".



"Aj preto sa musí uskutočniť medzinárodné vyšetrovanie. Nerozumiem tomu, že izraelské orgány nepripúšťajú, že by malo existovať medzinárodné vyšetrovanie. Musíme byť schopní nájsť za to zodpovedných ľudí," dodal.



Belgický premiér sa v tejto súvislosti prihovoril za väčšiu úlohu EÚ pri riešení blízkovýchodného konfliktu, kde Únia presadzuje model dvoch nezávislých štátov, k čomu sa dá dospieť na základe dialógu a vzájomných rozhovorov. Únia by sa podľa neho mala viac angažovať aj preto, že má vplyv. Je prvým hospodárskym partnerom pre Izrael a najdôležitejším partnerom pre rozvoj Palestíny.



Spravodajca TASR Jaromír Novak