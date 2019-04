Mick Jagger absolvoval úspešnú operáciu srdca a zotavuje sa

The Rolling Stones v dôsledku Jaggerovho zákroku odložila severoamerickú časť svojho turné No Filter, ktorá sa mala uskutočniť v čase od 20. apríla do 29. júla.

New York 5. apríla (TASR) - Britský spevák a skladateľ Mick Jagger v piatok v New Yorku úspešne podstúpil operáciu srdcovej chlopne a je na ceste k uzdraveniu. Frontman skupiny The Rolling Stones to po zákroku potvrdil vlastnými slovami, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



"Ďakujem každému za všetky podporné odkazy, cítim sa teraz omnoho lepšie a zotavujem sa. Veľká vďaka patrí aj celému nemocničnému tímu za odvedenie skvelej práce," vyhlásil 75-ročný Jagger. Časopis Billboard predtým oznámil, že lekári vykonali minimálne invazívny zákrok.



The Rolling Stones v dôsledku Jaggerovho zákroku odložila severoamerickú časť svojho turné No Filter, ktorá sa mala uskutočniť v čase od 20. apríla do 29. júla.



Keď skupina počas uplynulého víkendu oznamovala tento odklad, jej hovorca uviedol, že lekári neodporučili Jaggerovi ísť na turné, lebo musí absolvovať zdravotnícku liečbu.



Jagger vyjadril vo vyhlásení ľútosť nad tým, že fanúšikov sklamal. "Som zničený, že muselo dôjsť k odkladu turné, ale budem sa veľmi snažiť, aby som bol čo najskôr opäť na pódiu," napísal na Twitteri.