Miestne voľby v Taliansku: Liga Severu posilnila svoje pozície

Rím 11. júna (TASR) - V 760 mestách a obciach Talianska a dvoch z celkovo 15 obvodov Ríma sa v nedeľu konali voľby do miestnych zastupiteľstiev, ktoré boli prvý testom strán tvoriacich novú taliansku vládu - Ligy Severu (LN) a Hnutia piatich hviezd (M5S).



Voľby boli čiastkové; konali sa v desatine obcí a miest a občania v nich volili členov mestských či obecných zastupiteľstiev, ako aj starostov alebo primátorov.



Z prvých výsledkov sčítania hlasov vyplýva, že kým LN si svoje pozície upevnila, protisystémové M5S - ktoré s LN na celoštátnej úrovni vytvorilo vládu, ale do miestnych volieb šlo samostatne - nedosiahlo v miestnych voľbách uspokojivé výsledky.



Ako informovala agentúra AP, hnutiu M5S sa nepodarilo získať miesto starostu v meste Ivrea, odkiaľ pochádza stratég hnutia Davide Casaleggio, a ani jedno z dvoch kresiel v Ríme, kde pred dvoma rokmi vo voľbách primátora triumfovala kandidátka M5S Virginia Raggiová.



Vedenie Ríma sa však v posledných mesiacoch stáva terčom veľkej kritiky za neriešenie pálčivých problémov - medzi nimi je aj likvidácia komunálneho odpadu či dlh mesta, ktorý sa vyšplhal na 13 miliárd eur.



Odborníci tvrdia, že M5S v miestnych voľbách platí za svoje spojenectvo s LN, pretože rady prívržencov Piatich hviezd po vytvorení celoštátnej koaličnej vlády opustila časť umiernených a ľavici naklonených sympatizantov. Ide zrejme aj o časť voličov, ktorí v marcových voľbách "prebehli" k M5S od vtedy vládnucej stredoľavej Demokratickej strany (PD).



PD, ktorá v marcových parlamentných voľbách utrpela porážku, stratila síce niekoľko miest v sicílskom regióne Catania, ale mala by vyhrať v meste Brescia a svojím ziskom vo voľbách do viacerých mestských rád v strednom Taliansku dosiahnuť, že o dva týždne sa tam bude konať druhé kolo volieb.



Druhé kolo volieb sa uskutoční v tých obciach, kde žije viac ako 15.000 obyvateľov a kde v prvom kole žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu.