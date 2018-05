Migranti, ktorí sa vrátia z Nemecka do vlasti, majú dostať vecné dávky

Týmto spôsobom majú byť motivovaní na návrat do svojej vlasti.

Berlín 3. mája (TASR) - Utečenci, ktorí musia opustiť územie Nemecka, by mali podľa tamojšieho ministra vnútra Horsta Seehofera namiesto peňažných dostávať už len dávky vo vecnej forme. Týmto spôsobom majú byť motivovaní na návrat do svojej vlasti.



"Musíme sprísniť pravidlá pre ľudí, ktorí nemajú právo na pobyt, aby sa vrátili do svojich krajín," povedal Seehofer pre štvrtkové vydanie novín Passauer Neue Presse. Príslušný plán chce predložiť do konca mája.



Spolu so spolkovým ministrom pre rozvojovú pomoc Gerdom Müllerom pripraví Seehofer aj program na poskytovanie pomoci utečencom, ktorí sa pripravujú na návrat domov.



"Keď sú tu ľudia už niekoľko rokov, je repatriácia veľmi ťažká, často z celkom osobných dôvodov," povedal Seehofer. "Keď k nám niekto príde, musí sa prostredníctvom čistého, zákonného procesu ujasniť: Kto potrebuje ochranu a kto nie? A tí, ktorí nepotrebujú ochranu, sa musia okamžite vrátiť," dodal.



Za obmedzenie dávok pre zamietnutých žiadateľov o azyl a zmenu zákona o dávkach pre tieto osoby sa vyslovil aj šéf parlamentnej frakcie Kresťanskosociálnej únie (CSU) Alexander Dobrindt, pripomína agentúra DPA.



Koaličná dohoda medzi konzervatívnym blokom CDU/CSU a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) predpokladá obmedzenia len pre tých zamietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa vyhýbajú návratu do vlasti.