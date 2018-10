Migranti na ceste z Hondurasu do USA dorazili k mexickej hranici

Niektorí z nich sa dostali do potýčok s poriadkovou políciou.

Mexiko 20. októbra (TASR) - Približne 3000 migrantov, ktorí vyrazili minulú sobotu z Hondurasu na sever v nádeji, že sa dostanú do Spojených štátov, sa pokúšalo v piatok prejsť cez guatemalsko-mexickú hranicu. Niektorí z nich sa pritom dostali do potýčok s poriadkovou políciou.



Mexické orgány vyslali k hranici autobusy, aby umožnili bezpečné odbavenie ženám, deťom a seniorom, ľudia čakajúci v radoch na pohraničnom moste však odmietali nastúpiť vzhľadom na obavy, že by ich mohli vyhostiť, informovala tlačová agentúra AP. Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov Felipe González Morales medzitým upozornil vlády Mexika a Spojených štátov, že tieto osoby nemôžu "masovo a kolektívne" vykázať zo svojho územia a mali by pre ne zriadiť kanály umožňujúce "regulárnu migráciu".



Mexická poriadková polícia použila na hranici s Guatemalou slzotvorné spreje po tom, ako sa približne 50 migrantom podarilo pretlačiť cez zátarasu do Mexika. Niektorí z prítomných ľudí hádzali na policajtov silné petardy a kamene. Dav označovaný aj ako karavána predtým prerazil bránu na guatemalskej strane hranice.



Šéf mexickej federálnej polície Manelich Castilla povedal, že policajtov napádali osoby, ktoré neboli súčasťou karavány. Migrantom podľa neho umožnia vstúpiť do Mexika usporiadaným spôsobom, s uplatnením bežných postupov. Časť migrantov vytvorila na pohraničnom moste rady, zatiaľ čo iní zostali sedieť a pripravovali sa na dlhé čakanie.



V očakávaní príchodu migrantov nasadila mexická vláda na hranici s Guatemalou policajné posily. Policajti však podľa zverejnených vyhlásení majú zastavovať iba osoby bez potrebných dokladov.



Americký prezident Donald Trump pohrozil vo štvrtok uzavretím južnej hranice Spojených štátov, aby tak zastavil "nápor" migrantov vrátane tzv. karavány z Hondurasu. Vlády Hondurasu, Guatemaly a Salvádoru pritom obvinil, že robia iba málo pre to, aby zabránili prechodu migrantov do Mexika.



V piatok navštívil Mexiko americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý tam podľa agentúry DPA varoval pred blížiacim sa "momentom krízy".