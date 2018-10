Migranti strávili noc pod holým nebom

Niekoľko desiatok migrantov vrátane detí strávilo noc na utorok pod holým nebom neďaleko bosnianskej hranice s Chorvátskom, predtým kráčali niekoľko hodín z migračného centra.

Izačič 23. októbra (TASR) - Niekoľko desiatok migrantov vrátane detí strávilo noc na utorok pod holým nebom neďaleko bosnianskej hranice s Chorvátskom, predtým kráčali niekoľko hodín z migračného centra.



Migranti táborili v utorok cez deň pri ceste na mieste asi kilometer od hraničného priechodu, kde ich pochod v pondelok večer zastavila polícia. Súcitní miestni bosnianski obyvatelia ponúkali migrantom potraviny, nápoje a prikrývky, napísala tlačová agentúra AP.



Skupina migrantov sa vydala na pochod z migračného centra a prešla približne 15 kilometrov, aby tak pritiahla pozornosť na svoju vážnu situáciu a na fakt, že hranice sú pre ľudí snažiacich sa dostať do západnej Európy stále zatvorené.



Ďalšia skupina migrantov sa v utorok ráno vydala na pochod smerom k inému hraničnému priechodu s Chorvátskom.



V Bosne sa nachádza niekoľko tisíc migrantov, pretože nemôžu prekročiť hranicu do susedného Chorvátska, členského štátu Európskej únie, a pokračovať odtiaľ ďalej do bohatých krajín Západu.



Bosnu si migranti na svoj prechod vybrali preto, aby sa vyhli prísnejšie stráženým hraniciam v okolitých balkánskych krajinách.



Proti narastajúcemu počtu migrantov na svojom území protestovali minulý týždeň obyvatelia bosnianskeho mesta Bihač.