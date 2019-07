Migranti v zadržiavacích centrách v Líbyi sa sťažujú na hlad

Líbya sa podľa AP stala hlavnou trasou pre afrických migrantov smerujúcich do Európy po povstaní proti režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011.

Tripolis 18. júla (TASR) - Migranti, ktorí sú zadržiavaní na juhu Líbye, trpia pre údajný nezáujem medzinárodných organizácií nedostatkom jedla a zlými hygienickými podmienkami. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.



"Tým, čo by sme chceli najviac, sú čistiace prostriedky a jedlo," vyhlásil pre AP 19-ročný Ahmad Sálih Ibráhím zo Sudánu, ktorý sa do krajiny dostal pomocou prevádzačov ešte minulý rok.



Líbya sa podľa AP stala hlavnou trasou pre afrických migrantov smerujúcich do Európy po povstaní proti režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Povstanie vtedy leteckými údermi podporilo aj NATO.



EÚ medzitým venovala milióny eur na lepšiu výzbroj a tréning pre líbyjskú pobrežnú stráž, ako aj na zlepšenie podmienok v miestnych zadržiavacích centrách.