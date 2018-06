Do Valencie dorazila posledná loď, migranti dostanú čas na zotavenie

Španielsky Červený kríž zriadil vo Valencii prijímacie stredisko s viac než 1000 dobrovoľníkmi a 400 tlmočníkmi.

Valencia 17. júna (TASR) - Migrantom z konvoja patriaceho k lodi Aquarius povolia španielske úrady zostať v krajine nasledujúcich 45 dní a až potom začať riešiť právnu stránku svojho pobytu v Európe. Oznámila to v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na španielsku políciu.



Bernardo Alonso zo španielskej polície uviedol, že stovky migrantov, ktorí v troch lodiach dorazili v nedeľu do východošpanielskeho prístavu Valencia, budú mať takúto výnimku z dôvodu utrpenia, aké v ostatnom týždni prežili.



Aquarius, prevádzkovaný humanitárnymi organizáciami SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc (MSF), zachránil minulý týždeň z vôd Stredozemného mora 629 migrantov pochádzajúcich z afrických krajín. Po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali vplávať do svojich prístavov, bolo plavidlo nútené podujať sa na dlhú a nebezpečnú plavbu do Španielska. Stovky utečencov z jeho paluby pred cestou do Valencie umiestnili na dve lode talianskej pobrežnej stráže - na plavidlo Dattilo presunuli 274 a na loď Orione 249 migrantov.



Konvoj dorazil do Valencie v nedeľu. Ako prvá v ranných hodinách zakotvila loď Dattilo, následne Aquarius so 106 utečencami na palube, a ako posledná dorazila krátko popoludní tretia loď Orione.



Španielsky Červený kríž zriadil vo Valencii prijímacie stredisko s viac než 1000 dobrovoľníkmi a 400 tlmočníkmi. Španielske úrady prisľúbili, že migranti budú mať pridelených osobitných tlmočníkov počas registračného procesu, ktorý bude trvať niekoľko týždňov.



Migranti pochádzajúci z afrických krajín budú totiž musieť požiadať o azyl. Niektorí tak urobia v Španielsku, aj Francúzsko sa však tiež ponúklo, že istý počet migrantov prijme.