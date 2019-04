Migranti zablokovali na protest železničnú stanicu v Aténach

O niekoľko hodín došlo k podobnému protestu aj v tábore pre migrantov Diavata neďaleko Solúna, kde vypukli nepokoje medzi migrantmi a políciou, ktorá použila i slzotvorný plyn.

Atény 5. apríla (TASR) - Desiatky žiadateľov o azyl zablokovali v piatok hlavnú železničnú stanicu v Aténach a žiadali, aby im bol umožnený prístup na hranice a prechod do iných štátov EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



O niekoľko hodín nato došlo k podobnému protestu aj v tábore pre migrantov Diavata neďaleko Solúna, kde vypukli nepokoje medzi migrantmi a políciou, ktorá použila i slzotvorný plyn.



Demonštrácie v Aténach podľa úradov vyvolali anonymné informácie, ktoré sa objavili v posledných dňoch na sociálnych sieťach. Tie žiadateľom o azyl sľubovali, že ľudskoprávne organizácie im pomôžu dostať sa cez Severné Macedónsko do ďalších krajín EÚ.



Vláda i Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zdôraznili, že tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde.



Táto demonštrácia je posolstvom pre Európsku úniu, ktorá by mala pochopiť, že ide o problém, ktorý si vyžaduje európske riešenie, povedal novinárom generálny tajomník ministerstva pre migráciu Miltiadis Klapas.



V Grécku žije viac než 70.000 utečencov a migrantov, ktorí do krajiny prišli v rámci masovej utečeneckej vlny v roku 2015, keď muselo množstvo ľudí opustiť svoje domovy najmä v dôsledku občianskej vojny v Sýrii.



V roku 2016 grécke úrady zlikvidovali tábor Idomeni, kde vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach žilo odhadom vyše 8000 ľudí najmä zo Sýrie, Iraku a Afganistanu, ktorí sa tam začali zhromažďovať po tom, ako ostatné európske krajiny začali svoje hranice uzatvárať.