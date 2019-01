Mike Pompeo rokoval v Saudskej Arábii aj o vražde novinára

Americký Senát naopak ešte v decembri schválil návrh zákona, ktorý pripisuje vinu za vraždu saudskoarabského kritického novinára priamo korunnému princovi.

Rijád 14. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívil v pondelok Saudskú Arábiu s cieľom vyvinúť tlak na princa Muhammada bin Salmána v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího a zároveň podporiť strategické partnerstvo Washingtonu s Rijádom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Budeme naďalej viesť dialóg s korunným princom a Saudskoarabmi tak, aby bola v súvislosti s neprijateľnou vraždou Džamála Chášukdžího vyvodená úplná zodpovednosť všetkých zúčastnených osôb," vyhlásil Pompeo pre novinárov ešte pred svojím nedeľňajším príletom do Saudskej Arábie.



Predmetom pondelkových rokovaní šéfa americkej diplomacie so saudskoarabským kráľom Salmánom a jeho synom, korunným princom Muhammadom bin Salmánom, boli však okrem vraždy novinára aj iné závažné regionálne témy, a to najmä pretrvávajúce konflikty v Sýrii a Jemene.



Pompeo sa podľa AFP musel počas návštevy snažiť vyvažovať protichodné prístupy k Rijádu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a amerického Kongresu.



Trump ešte v novembri na margo podozrení z účasti korunného princa na vražde novinára vyhlásil, že Saudská Arábia je spojencom USA a on chce stáť pri tomto spojencovi, ktorý sa už veľakrát ukázal ako spoľahlivý a potrebný.



Americký Senát naopak ešte v decembri schválil návrh zákona, ktorý pripisuje vinu za vraždu saudskoarabského kritického novinára priamo korunnému princovi. V americkom Kongrese taktiež pretrvávajú obavy, že prezident USA Donald Trump nekoná v súvislosti s vraždou Chášukdžího dostatočne dôrazne, ale naopak, naplno podporuje kráľovstvo.



Pompeova návšteva Saudskej Arábie je súčasťou osemdňovej cesty po krajinách Blízkeho východu, počas ktorej už navštívil Jordánsko, Egypt, Irak, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Katar.