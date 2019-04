Mikloš: Putin nechtiac vytvoril na Ukrajine jednotný politický národ

Moskva podľa Mikloša výrazne stratila vplyv na Ukrajine od udalostí na Majdane pred piatimi rokmi.

Kyjev 20. apríla (TASR) - Rusko tento týždeň zastavilo export benzínu a nafty na Ukrajinu, čím jej spôsobí výrazné ťažkosti. Tá totiž približne 35 percent týchto palív kupuje od svojho východného suseda. Pre TASR to v Kyjeve povedal šéf tímu ekomomických poradcov ukrajinskej vlády Ivan Mikloš.



"Rusko chce pred voľbami destabilizovať situáciu. Rusko neustúpi z Krymu, neustúpi ani od podpory separatistov v Donbase. Môže sa pokúsiť o kybernetické útoky, ale oveľa viac urobiť nemôže," vyhlásil Mikloš.



Moskva podľa Mikloša výrazne stratila vplyv na Ukrajine od udalostí na Majdane pred piatimi rokmi. "Predtým bola Ukrajina rozpoltená – východná časť vždy viac inklinovala k Rusku, západná viac k EÚ. Jej geopolitická orientácia bola nejasná. Putin svojou agresiou vytvoril jednotný politický národ Ukrajincov a zjednotil ich v tom, že väčšina Ukrajincov chce, aby Ukrajina patrila do EÚ a NATO. Putin získal Krym, ale stratil Ukrajinu," zhodnotil Mikloš.



Pripustil, že vstup Ukrajiny do NATO a EÚ v najbližšom horizonte nie je reálny. "Ale kľúčové je, aby urobila všetko, aby bola pripravená. Na to treba urobiť reformy," povedal.



Ukrajina medzičasom podpísala asociačnú dohodu s EÚ a pristúpila k takzvanej Hlbokej a komplexnej zóne voľného obchodu.



"Ťažko do NATO a EÚ môže vstúpiť krajina, ktorá nekontroluje svoju vonkajšiu hranicu," zdôraznil Mikloš s tým, že politiku ruského prezidenta Vladimira Putina na východe Ukrajiny, ale aj v moldavskom Podnestersku a gruzínskom Abcházsku vidí najmä v tomto svetle.



"Jediné riešenie je, že Ukrajina bude úspešná a silná ekonomicky a vojensky, a že Západ zotrvá v pevnom postoji na sankciách voči Rusku," zdôraznil.



Ukrajina je stále chudobnejšia než Rusko, avšak podľa Mikloša má lepšiu perspektívu. "Po prvé, Ukrajina má demokraciu, Rusko ju nemá. Ukrajina mala demokraciu od získania nezávislosti – nikdy nebolo jasné, kto bude prezidentom. Voľby boli viac-menej slobodné, aj keď peniaze a moc oligarchov tam hrali veľkú rolu," hovorí Mikloš.



"Skorumpovaný štátny kapitalizmus z definície nemôže byť úspešný a Rusko je skorumpovaný štátny kapitalizmus," tvrdí bývalý slovenský minister financií.



Sankcie Západu voči Rusku sú podľa neho efektívne a výrazne obmedzujú ruský ekonomický rast. Ruská ekonomika zároveň stojí najmä na nerastných surovinách, pričom inovatívne technológie, nové možnosti ťažby ropy a rozvoj elektromobilov ukazujú, že ruský ekonomický model je dlhodobo neudržateľný, dodal Mikloš.