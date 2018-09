ZÁZRAK: Pád lietadla do mora v Mikronézii prežili pasažieri i posádka

Mikronézia sa nachádza v Pacifiku severne od Austrálie a východne od Filipín a má iba 100.000 obyvateľov.

Port Moresby 28. septembra (TASR) - Všetkých 47 pasažierov a členov posádky z lietadla Boeing 737-800, ktoré sa v piatok pred pristátím na letisku v Mikronézii zrútilo do mora, sa flotile malých lodí podarilo zachrániť. S odvolaním sa na predstaviteľov letiska o tom informuje agentúra Reuters.



Lietadlo sa zrútilo do lagúny obklopujúcej tento ostrovný štát v Tichom oceáne po jednej hodine nadránom SELČ. Všetkých 35 pasažierov i 12 členov posádky po evakuácii z čiastočne potopeného stroja hospitalizovali, informácie o vážnejších zraneniach však neboli bezprostredne známe.



K nehode podľa spravodajského servera Sky News došlo po tom, čo stroj spoločnosti Air Nuigini z Papuy-Novej Guiney pri pristávaní minul dráhu na mikronézskom medzinárodnom letisku Chuuk. Presná príčina incidentu sa vyšetruje.



Na fotografiách, ktoré kolovali na sociálnych sieťach, bolo vidieť lietadlo v plytkej vode bezprostredne pri pobreží. Lietadlo smerovalo z mikronézskeho ostrova Pohnpei do Port Moresby, hlavného mesta Papuy-Novej Guiney, s jednou zastávkou na mikronézskom ostrove Weno, píše Sky News.



Mikronézia sa nachádza v Pacifiku severne od Austrálie a východne od Filipín a má iba 100.000 obyvateľov, pripomína agentúra AP.