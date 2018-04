Milióny Nemcov zarábajú menej než 2000 eur brutto

Podľa najnovších údajov z konca roka 2016 to zodpovedá podielu 17,7 % všetkých povinne sociálne poistených zamestnancov s plným úväzkom v Nemecku.

Berlín 29. apríla (TASR) - Približne 3,7 milióna Nemcov pracujúcich na plný úväzok zarába menej než 2000 eur mesačne brutto. Podľa najnovších údajov z konca roka 2016 to zodpovedá podielu 17,7 % všetkých povinne sociálne poistených zamestnancov s plným úväzkom v Nemecku. V západnom Nemecku to bolo 14,7 %, vo východnom dokonca 31,2 %.



Najvyšší podiel 36,7 % bol v Meklenbursku-Predpomoransku, na druhom mieste bolo Sasko s 34,3 %. V piatich nových spolkových krajinách, ktoré boli súčasťou bývalého východného Nemecka, dosahoval podiel v priemere vyše 30 %. Najnižší podiel 12,4 % bol v Bádensku-Württembersku a Hamburgu (12,8 %).



Sabine Zimmermannová, odborníčka na sociálne záležitosti ľavicového krídla v parlamente, ktoré si analýzu vyžiadalo, kritizuje, že "priveľa pracujúcich dostáva len minimálne mzdy". Pre infláciu a explodujúce nájomné v mnohých mestách je 2000 eur brutto príliš málo. "Je to škandál, že najmä východ sa tak výrazne vzďaľuje."



Vláda sa podľa nej musí postarať o ďalšie vyrovnávanie platov a minimálna hodinová mzda sa musí zvýšiť zo súčasných 8,84 eura na 12 eur. Minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil už avizoval, že nezávislá komisia pre minimálne mzdy v lete predloží návrhy na zvýšenie minimálnych miezd plánované na budúci rok.