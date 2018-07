Militanti zaútočili na základňu v Somálsku, údajne zabili 27 vojakov

Hovorca aš-Šabábu pre vojenské operácie uviedol, že ozbrojenci tohto zoskupenia napadli základňu v Baar Sanguni, nachádzajúcu sa približne 50 kilometrov od prístavného mesta Kismaayo.

Mogadišo 23. júla (TASR) - Bojovníci militantnej islamistickej organizácie aš-Šabáb zaútočili na vojenskú základňu na juhu Somálska. Podľa vlastného vyjadrenia pri tom zabili 27 vojakov, informovala v pondelok agentúra Reuters.



Hovorca aš-Šabábu pre vojenské operácie uviedol, že ozbrojenci tohto zoskupenia napadli základňu v Baar Sanguni, nachádzajúcu sa približne 50 kilometrov od prístavného mesta Kismaayo.



Na základňu najskôr zaútočil atentátnik s autom naloženým výbušninami. Do objektu potom vtrhli bojovníci aš-Šabábu a obsadili ho. Počas následných ťažkých bojov zahynulo 27 vojakov a ďalší utiekli do neďalekej džungle, uviedol hovorca islamistov.



Somálska armáda vyslala do oblasti posily, avšak o tamojšom dianí neposkytla ďalšie informácie. Výbuch a streľbu z okolia základne potvrdili aj miestni obyvatelia.



Extrémistická skupina aš-Šabáb, ktorá má tesné kontakty s medzinárodnou teroristickou sieťou al-Káida, už dlhé roky vedie boj proti somálskej ústrednej vláde a usiluje sa a o vytvorenie islamského štátu. Džihádisti kontrolujú rozsiahle vidiecke oblasti na juhu Somálska.