Miloš Zeman vymenoval nových ministrov

Praha 30. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval v utorok na Pražskom hrade Mariu Benešovú za novú ministerku spravodlivosti, Karla Havlíčka za ministra priemyslu a obchodu a Vladimíra Kremlíka za ministra dopravy. Zároveň vymenoval ministerku financií Alenu Schillerovú a Karla Havlíčka za vicepremiérov. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.



Zeman novým ministrom zablahoželal a ich predchodcom sa poďakoval za vykonanú prácu.



Benešovú prezident upozornil na pomalosť súdneho konania. "Za každým nedostatkom treba vidieť človeka," povedal Zeman a dodal, že niektorí sudcovia by mohli byť nahradení pre nečinnosť, lebo by to zrýchlilo konanie.



Schillerovú Zeman povzbudil slovami, že bude obhajovať jej boj o úspory v rozpočte. Prikláňal by sa k odstráneniu výnimiek z daňovej sústavy.



S Havlíčkom sa údajne dohodol na podpore jadrovej energetiky. Preto verí, že sa podarí úspešne dokončiť tender na rozšírenie domácich jadrových blokov. Tender by nemal byť zaťažovaný "ideologickými predsudkami", dodal Zeman.



Ministra dopravy Kremlíka prezident nabádal, aby sa v českej republike začali diaľnice stavať rýchlejšie. Do týchto prác by sa mohli podľa Zemana zapojiť aj čínske firmy na čele so štátnou spoločnosťou CITIC Group, ktorá je podľa neho pripravená podieľať sa na projektovaní diaľnic.



Vláda premiéra Andreja Babiša (ANO) bude mať teda troch namiesto doterajších dvoch podpredsedov. Za Českú stranu sociálnodemokratickú (ČSSD) už túto pozíciu zastáva Jan Hamáček. O zmene a pridaní tretej podpredsedníckej pozície informoval denník Hospodářské noviny (HN) už 26. apríla.



Babiš vysvetlil uvedené rozhodnutie potrebou reagovať na zmeny v štruktúre hospodárstva. "Musíme popísať závislosť od jednotlivých odborov a riešiť problémy pracovnej sily," povedal vtedy Babiš pre HN.