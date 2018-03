Mimoparlamentná strana SPO bude mať opäť v názve slovo Zemanovci

Názov odobril aj samotný český prezident Miloš Zeman.

Praha 28. marca (TASR) - Českej mimoparlamentnej Strane práv občanov (SPO) sa do názvu opätovne vráti slovo Zemanovci. V pražskom Top Hoteli si to v stredu na mimoriadnom zjazde odhlasovali delegáti tejto strany. Názov odobril aj samotný český prezident Miloš Zeman, ktorý na zjazde vystúpil s prejavom, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Strana už v minulosti používala názov Strana práv občanov-Zemanovci (SPOZ), o odstránenie posledného z týchto slov však v roku 2013 požiadal sám Zeman. Strana mu následne vyhovela. SPO zakladal Zeman v roku 2009, v súčasnosti je jej čestným predsedom. V strane pritom pôsobí celý rad jeho spolupracovníkov či priateľov.



Český prezident mal s prejavom na zjazde vystúpiť o 17.00 h popoludní, nakoniec však prišiel až o pol hodiny neskôr. Delegátom strany následne povedal, že sa musia zamyslieť nad tým, prečo vo voľbách do Poslaneckej snemovne nezískali viac hlasov.



"SPO mala do značnej miery podobný program ako Strana priamej demokracie. Vyhrala strana, ktorá mala razantnejších predstaviteľov," povedal prezident v narážke na šéfa SPD Tomia Okamuru.



Práve pre debakel vo voľbách, kde získala len 0,36 percenta, zvolala strana mimoriadny zjazd. Doterajší predseda Ján Veleba už do jej čela znovu nekandidoval. Novým predsedom strany sa stal Lubomír Nečas - doterajší šéf zlínskej organizácie, ktorý pôsobil tiež ako Zemanov lekár.