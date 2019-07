Mimovládka žaluje Paríž za ohrozenie verejnosti pre požiar katedrály

Pri požiari sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu.

Paríž 29. júla (TASR) - Francúzska mimovládna organizácia Robin des Bois v pondelok oznámila, že v súvislosti s aprílovým požiarom parížskej katedrály Notre-Dame podala žalobu voči parížskym úradom. Tie obvinila z toho, že nekonali dostatočne rýchlo na to, aby predišli potenciálnemu ohrozeniu zdravia obyvateľov spôsobenému vysokým množstvom častíc olova, ktoré sa pri požiari dostali do ovzdušia, informovali o tom agentúry AP a AFP.



Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova.



Francúzska mimovládna environmentálna organizácia Robin des Bois (Robin Hood) informovala, že žalobu podala pre úmyselné ohrozenia ľudských životov. Uviedla pritom, že parížske úrady mali v súvislosti s požiarom prijať okamžité opatrenia na ochranu verejnosti. Parížska radnica sa k žalobe dosiaľ nevyjadrila.



Zvýšená koncentrácia častíc olova môže ľudom, obzvlášť deťom, spôsobiť neurologické poruchy, ako aj problémy s nervovým systémom či poškodenie mozgu.



Parížske úrady nariadili len minulý týždeň dôkladné vyčistenie škôl v okolí požiarom spustošenej katedrály Notre-Dame. Parížski zdravotníci zároveň už pred časom vyzvali tehotné ženy žijúce v okolí katedrály Notre-Dame, aby si dali zistiť hladinu olova v krvi. Rodičom detí do siedmich rokov taktiež odporučili, aby ich za týmto účelom vzali k lekárovi.