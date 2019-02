Mimovládky vyzvali EÚ, aby prestala vracať migrantov do Líbye

Organizácie tvrdia, že za posledné dva roky prišlo v oblasti Stredozemného mora o život viac ako 5300 ľudí. Píše o tom agentúra AFP.

Paríž 1. februára (TASR) - Charitatívna organizácia Oxfam a ďalších 53 organizácii v piatok obvinili vlády členských štátov EÚ zo spolupáchateľstva pri "tragédii" migrantov prichádzajúcich z Líbye do Talianska.



Organizácie tvrdia, že za posledné dva roky prišlo v oblasti Stredozemného mora o život viac ako 5300 ľudí. Píše o tom agentúra AFP.



Organizácie v otvorenom liste vlády členských krajín vyzvali, aby podporili záchranné operácie a prestali posielať migrantov naspäť do Líbye, kde sú títo podľa organizácii vystavení týraniu.



Taliansko a Líbya v roku 2017 s podporou EÚ podpísali dohodu o zastavení prívalu migrantov zo severnej Afriky do Talianska. Rím a EÚ poskytnú podľa nej podporu líbyjskej pobrežnej stráži a Líbya zabráni ľuďom vydávať sa z jej brehov na cestu do Európy.



Vlády členských štátov podľa organizácii nesú vinu na "tragédii odvíjajúcej sa pred ich očami".