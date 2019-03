Mimovládky žalujú Paríž za prístup k boju proti klimatickým zmenám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vládu kritizujú i za to, že neprišla so žiadnym novým zásadným opatrením, ktoré by sa týkalo boja proti zmenám klímy.

Paríž 14. marca (TASR) - Štyri mimovládne organizácie sa vo štvrtok obrátili na súd so sťažnosťou na francúzsku vládu za jej nedostatočnú aktivitu v boji proti klimatickým zmenám.



Štvorica organizácií - Greenpeace, Oxfam, Notre affaire a tous (Vec nás všetkých) a Fondation Nicolas Hulot (Nadácia Nicolasa Hulota) - sa obrátila na súd aj na základe petície nazvanej Prípad storočia, ktorú podpísali na internete dva milióny ľudí. Podporujú ju aj francúzske herečky Juliette Binoche a Marion Cotillard.



Mimovládne organizácie (MVO) sa obrátili na súd, pretože sú nespokojné s odpoveďou, ktorú od vlády dostali vlani v decembri. Vládu kritizujú i za to, že neprišla so žiadnym "novým zásadným opatrením", ktoré by sa týkalo boja proti zmenám klímy.



Aktivisti žiadajú, aby súd konštatoval povinnosť vlády konať v boji proti zmenám klímy, priznať svoje zlyhania v tejto oblasti a zaviazať ju, aby konala.



Žalobcovia chcú, aby im súd priznal morálnu ujmu - so symbolickým odškodným v podobe jedného eura - i ujmu na životnom prostredí.



Agentúra AP informovala, že francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy vo štvrtok obhajoval prístup vlády prezidenta Emmanuela Macrona v oblasti ochrany životného prostredia. De Rugy poznamenal, že "žiadny tribunál nezníži emisie skleníkových plynov. Je to v prvom rade politická záležitosť".



Vo štvrtok podaná sťažnosť je vo Francúzsku prvá s takou veľkou podporou. Inú sťažnosť na francúzsku vládu podal v januári primátor severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe, ktoré je ohrozené zvyšujúcou sa hladinou mora.



Známe sú aj prípady žalôb podaných environmentálnymi aktivistami na vlády svojich štátov, napríklad v Kolumbii, Pakistane, Spojených štátoch či Holandsku, kde mimovládna organizácia Urgenda podporovaná 900 občanmi donútila vládu, aby zverejnila svoje plány týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov.

