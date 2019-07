Minister Hanegbi tvrdí, že Izrael je jediná krajina zabíjajúca Iráncov

Irán je podľa ministrových slov limitovaný vo svojich reakciách.

Tel Aviv 21. júla (TASR) - Izraelský minister pre regionálnu spoluprácu Cachi Hanegbi v nedeľu povedal, že Izrael je "jediná krajina na svete, ktorá už dva roky zabíja Iráncov", informovala agentúra DPA.



Hanegbi sa tak vyjadril počas rozhovoru v izraelskom rádiu v súvislosti s narastajúcim napätím medzi Iránom a USA. Odpovedal na otázku o "opatrnej reakcii" Washingtonu na spor medzi jeho kľúčovým spojencom Veľkou Britániou a Iránom ohľadom zadržania ropných tankerov.



Irán je podľa ministrových slov limitovaný vo svojich reakciách. "Nie je to preto, že nemajú schopnosti. Je to preto, lebo chápu, že Izrael znamená obchod," povedal. Izrael je podľa Hanegbiho "veľmi agresívny" v súvislosti so svojou národnou bezpečnosťou.



"Stále sme neboli svedkami toho, že by Iránci ustúpili zo svojho zámeru vojensky sa usadiť v Sýrii a táto vojenská akcia sa ešte neskončila," povedal a dodal, že Iránci presne vedia, koho si môžu dovoliť obťažovať.



Televízna stanica Press TV so sídlom Teheráne reagovala na vyhlásenia na Twitteri. "Izraelčania takýmto spôsobom hrdo a slobodne hovoria o zabíjaní Iráncov. Len si predstavte, čo by sa stalo, ak by to bolo naopak," uviedla.