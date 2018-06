Attíja: Katar sa nezapojí do žiadnej vojenskej akcie proti Iránu

Uviedol to katarský minister obrany na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Šangri-La v Singapure.

Singapur 3. júna (TASR) - Katarský vicepremiér a minister obrany Chálid Attíja vyhlásil, že jeho krajina sa nedá zatiahnuť do nijakého konfliktu s Iránom. Píše o tom agentúra AP.



Katar "má s Iránom mnoho nezhôd", to však neznamená, že "ihneď kvôli tomu rozdúchame vojnu", povedal v nedeľu katarský predstaviteľ na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Šangri-La v Singapure.



"Je rozumné vyzývať Spojené štáty a vyzývať Izrael, aby šli bojovať proti Iránu?... Ak sa hocijaká tretia strana bude snažiť naliehať na tento región alebo na nejaký štát v tomto regióne, aby začal vojnu s Iránom, bude to veľmi nebezpečné," povedal Attíja.



Katarský minister obrany nemenoval konkrétne ani jednu stranu, avšak jeho poznámky mohli smerovať na Saudskú Arábiu, ktorá navyše zaviedla vlani v júni voči Kataru obchodnú blokádu, domnieva sa AP.



Bezpečnostný summit Šangri-La organizuje každoročne Medzinárodný inštitút strategických štúdií (IISS). Fórum pomenovali podľa hotela v Singapure, v ktorom sa schádza od roku 2002.



Na summite sa zúčastňujú ministri obrany a náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl krajín Ázie a Tichomoria. Tohtoročný dialóg Šangri-La sa koná 1.-3. júna.