Minister obrany USA Mattis je spokojný s príspevkom Nemecka do NATO

Washington 21. júna (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis uviedol v stredu na stretnutí so šéfkou nemeckého rezortu obrany Ursulou von der Leyenovou, že je spokojný s príspevkom Berlína do Severoatlantickej aliancie.



"Myslím si, že idú správnym smerom," konštatoval Mattis vo washingtonskom Pentagóne.



Nemecko nedávno oznámilo, že zvýši výdavky na obranu do roku 2024 o 80 percent, čo americký minister privítal.



Nemecko a ďalšie členské krajiny Aliancie boli pod tlakom prezidenta USA Donalda Trumpa, aby splnili svoje záväzky z roku 2014 na zvýšenie výdavkov na obranu na dve percentá HDP do roku 2024. Trump bol obzvlášť príkry na Nemecko, ktoré obviňoval z nedostatočného investovania do obrany.



Mattis zvolil na stretnutí s von der Leyenovou priateľskejší tón a Nemecko označil "za jeden z najrešpektovanejších štátov, štát, ktorý prehovára mocným morálnym hlasom v mnohých záležitostiach". Uviedol, že s von der Leyenovou hovorí často, čo odráža dôveru medzi týmito dvoma spojencami z NATO.



Von der Leyenovej návšteva prichádza pred budúcomesačným summitom NATO v Bruseli, kde budú témou pravdepodobne aj výdavky na obranu.



"My vieme v Nemecku, že musíme niesť svoj podiel bremena na obranu našich demokracií a našich hodnôt," povedala nemecká ministerka, ale odmietla kritiku zo strany Bieleho domu ohľadom nemeckého vojenského rozpočtu. Nemecko musí dosiahnuť ciele, ktoré si samo stanoví, bez nátlaku zvonka, dodala.



Na otázku o pripravenosti nemeckých ozbrojených síl Mattis uviedol, že ju preukázali spoluprácou s francúzskymi armádnymi silami v africkej oblasti Sahelu. Pripomenul tiež príspevky Nemecka k misiám v Afganistane, kde vedie kampaň v severnej časti krajiny.