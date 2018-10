Minister obrany Mattis poprel špekulácie, že ho Trump chce odvolať

Jim Mattis tiež povedal, že o svojom odchode nikdy s Trumpom nehovoril.

Hočiminovo Mesto 16. októbra (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil amerického ministra obrany Jima Mattisa, že sa ho v žiadnom prípade nechystá odvolať z funkcie. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie samotného Mattisa.



Mattis novinárom na palube leteckého špeciálu smerujúceho do Vietnamu povedal, že ho Trump v pondelok v telefonickom rozhovore ubezpečil, že stojí "na 100 percent za ním". Mattis tiež povedal, že o svojom odchode nikdy s Trumpom nehovoril.



Donald Trump totiž v relácii 60 Minutes televízie CBS v nedeľu povedal, že niektorými členmi "svojho kabinetu nie je nadšený". Moderátorka programu Lesley Stahlová sa ho opýtala, že či práve generál Mattis nie je tým členom jeho vlády, ktorý sa chystá odísť.



"No, neviem. To mi nepovedal. Mám -" povedal Trump.



"A vy chcete, aby (odišiel)?" prerušila ho moderátorka, na čo Trump pokračoval: " - s ním veľmi dobrý vzťah. Možno sa chystá (odísť). Ak chcete počuť pravdu, on je tak trochu demokrat. Ale generál Mattis je dobrý človek. Veľmi dobre spolu vychádzame. Možno odíde. Teda, chcem povedať, jedného dňa každý odíde. Každý," povedal Trump.



Niektoré médiá slová amerického prezidenta interpretovali tak, že má v úmysle Mattisa odvolať. Pondelňajší telefonát však naznačuje, že na ministrovom poste k nijakým zmenám v dohľadnom čase nedôjde, píše agentúra AP.