Minister obrany Metnar povýšil vojaka, ktorý zahynul v Afganistane

Praha 24. októbra (TASR) - Český minister obrany Lubomír Metnar povýšil v stredu padlého rotného Tomáša Procházku do hodnosti štábneho práporčíka. Zároveň mu udelil rezortné vyznamenanie, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Dnes som Tomáša Procházku, ktorý sa stal obeťou pondelňajšieho útoku v Šíndande, in memoriam povýšil do hodnosti štábneho práporčíka a udelil som mu Kríž obrany štátu," uviedol minister na Twitteri.



Kríž obrany štátu udeľuje český minister obrany za hrdinstvo v boji. Ide o vysoké vojenské vyznamenanie, ktoré sa udeľuje od roku 2008.



Telo štábneho práporčíka Procházku bude v stredu večer prevezené vojenským špeciálom do ČR.



Procházka, ktorý bol vojenským kynológom, padol v pondelok v Afganistane, keď afganský vojak na základni Šíndand v provincii Herát zaútočil na ich vozidlo. Ďalší dvaja vojaci utrpeli zranenia.



Zranených bolo aj päť českých vojakov, jeden z nich vážne, pri ktorých vozidle vybuchlo minulý týždeň v Afganistane auto naplnené výbušninami.